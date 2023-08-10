Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:34, 10 августа 2023Мир

Ким Чен Ын заявил о наращивании военной подготовки КНДР для наступления

ЦТАК: лидер КНДР Ким Чен Ын будет наращивать военную подготовку для наступления

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о наращивнаии подготовки армии КНДР в наступательном ключе. Об этом он сказал на заседании центральной военной комиссии Трудовой партии Кореи, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

«Товарищ Ким Чен Ын сказал, что для осуществления военно-стратегического намерения ЦК партии о предварительном сдерживании использования вооруженных сил со стороны врагов <...> в случае войны самым важным делом является подготовка сильной армии. Он подчеркнул необходимость увеличения мощных ударных средств, предназначенных для сдерживания войны», — сказано в сообщении. Лидер Северной Кореи распорядился разместить во всех военных частях новейшее вооружение и проводить подготовку, приближенную к боевой.

На заседании также назначили нового начальника Генштаба, им стал вице-маршал Ли Ен Гир.

Ранее власти КНДР показали новейшие военные и разведывательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и межконтинентальные баллистические ракеты. На демонстрации присутствовала российская делегация во главе с Сергеем Шойгу.

Что думаешь? Оцени!
    Александра Синицына
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД России озвучили условия для мирного решения конфликта на Украине

    Раскрыта главная проблема инженеров в России

    Ким Чен Ын заявил о наращивании военной подготовки КНДР для наступления

    В Запорожье рассказали об обороне ЗАЭС

    В Британии захотели принимать на военную службу больше людей с аутизмом

    Украинские войска обстреляли Донецк

    Решение Латвии усилить охрану границы с Белоруссией объяснили

    В Китае сравнили США с грабителем

    В МИД России заявили о новом витке военных приготовлений Польши

    В Китае ответили на новые ограничения США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости