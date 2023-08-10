Ким Чен Ын заявил о наращивании военной подготовки КНДР для наступления

ЦТАК: лидер КНДР Ким Чен Ын будет наращивать военную подготовку для наступления

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о наращивнаии подготовки армии КНДР в наступательном ключе. Об этом он сказал на заседании центральной военной комиссии Трудовой партии Кореи, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

«Товарищ Ким Чен Ын сказал, что для осуществления военно-стратегического намерения ЦК партии о предварительном сдерживании использования вооруженных сил со стороны врагов <...> в случае войны самым важным делом является подготовка сильной армии. Он подчеркнул необходимость увеличения мощных ударных средств, предназначенных для сдерживания войны», — сказано в сообщении. Лидер Северной Кореи распорядился разместить во всех военных частях новейшее вооружение и проводить подготовку, приближенную к боевой.

На заседании также назначили нового начальника Генштаба, им стал вице-маршал Ли Ен Гир.

Ранее власти КНДР показали новейшие военные и разведывательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и межконтинентальные баллистические ракеты. На демонстрации присутствовала российская делегация во главе с Сергеем Шойгу.