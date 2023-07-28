КНДР показала военные дроны и новые межконтинентальные баллистические ракеты

КНДР на военном параде показала разведывательные БПЛА и новую МБР «Хвасон-18»

Власти КНДР показали новейшие военные и разведывательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и межконтинентальные баллистические ракеты во время военного парада в Пхеньяне. Об этом сообщает Reuters.

В частности, на мероприятии были продемонстрирована МБР «Хвасон-18» с двигателем на твердом топливе, которую Пхеньян испытал ранее в июле и в апреле этого года. Парад был посвящен годовщине окончания Корейской войны 27 июля 1953 года. Российскую делегацию возглавил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что новая твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) «Хвасон-18» повысит готовность страны к ядерной контратаке. Как отмечало Центральное телеграфное агентство (ЦТАК), «Хвасон-18» будет выполнять «важнейшую миссию и задачу как самого мощного ключевого средства для обороны КНДР, сдерживания агрессии и защиты безопасности государства».