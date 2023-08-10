Названы последствия ливней в европейской стране

В Норвегии несколько тысяч человек эвакуировали из-за наводнений

В Норвегии из-за вызванных ливнями наводнений эвакуировали около четырех тысяч человек, сообщает агентство Associated Press (AP).

Эвакуироваться пришлось проживающим возле рек и водоемов на юге и востоке страны гражданам, где после нескольких дней проливных дождей реки вышли из берегов. Кроме того, некоторые районы пострадали от оползней.

Из-за ливней воды реки Гломма прорвали плотину норвежской гидроэлектростанции Браскерейдфосс, расположенной к северо-востоку от Осло. В результате были эвакуированы жители расположенных у реки поселков. Кроме того, было остановлено движение по мосту через реку Логен. Представители железной дороги заверили, что угрозы сноса моста огромным потоком воды нет. Также сообщалось об эвакуации жителей города Хенефосс, через который проходит река Бегна.

Эвакуировать жителей некоторых регионов приходилось с помощью вертолетов. Власти страны заявили, что дожди могут продлиться до пятницы 11 августа, при этом уровень воды в реках будет повышаться, а основные дороги, скорее всего, будут закрыты в течение нескольких дней.

Ранее 9 августа метеорологи спрогнозировали сильнейшие за четверть века ливни в ряде областей Норвегии. Экстремальная погода стала результатом шторма «Ханс», который затронул Норвегию, Данию, Швецию, Финляндию, Литву, Эстонию и Латвию.