Европейской стране предрекли сильнейшие за четверть века ливни

Guardian: шторм «Ханс» привел к масштабным оползням и наводнениям в Норвегии

Экстремальные погодные условия в южных регионах Норвегии, вызванные штормом «Ханс», привели к масштабным разрушениям в городах и деревнях. На этой неделе осадки не прекратятся, метеорологи прогнозируют сильнейшие за четверть века ливни в ряде областей европейской страны, сообщает The Guardian.

Риски наводнений и оползней сохранятся в некоторых частях южной Норвегии. На этом фоне специалисты местного метеорологического института предупредили о наивысшем уровнем опасности, а в столице Норвегии Осло жителей призвали работать в удаленном режиме и по возможности избегать поездок по городу и за его пределы.

В деревне Асак около тысячи жителей были полностью отрезаны от внешнего мира наводнением. Единственным оставшимся маршрутом была лесная тропа, по которой должны были доставляться запасы продовольствия, однако и она в конечном счете подверглась разрушению.

При этом Норвегия стала не единственной страной, пострадавшей от шторма «Ханс». Экстремальные погодные условия также затронули территории других скандинавских государств, включая Швецию, Финляндию и Данию, и привели к разрушениям в прибалтийских странах — Литве, Латвии и Эстонии. В некоторых районах сильные порывы ветра стали причиной падения деревьев, а в шведском горном курорте Оре большая часть города была затоплена после того, как местная река вышла из берегов.

Ранее сообщалось, что шторм «Ханс» привел к изменению воздушных потоков в Северной Европе, из-за чего южные страны могут оказаться во власти экстремальной жары. В частности, на этой неделе в некоторых регионах Испании ожидаются рекордно высокие температуры — вплоть до 44 градусов Цельсия в сельской местности, расположенной вблизи Севильи.

