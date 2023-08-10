В Госдуме назвали опасное последствие сокращения рабочей недели для многодетных
Предложение установить для многодетных родителей четырехдневную рабочую неделю не принесет пользы ни работодателю, ни работнику, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В беседе с «Лентой.ру» она пояснила, что эта инициатива может спровоцировать трудовую дискриминацию.
«Выделять категории работников отдельно от других неверно, потому что приведет к дискриминации со стороны работодателя. У нас же еще есть матери-одиночки, например, которым тоже нужен дополнительный день для ухода за ребенком. Работодатель будет избегать найма сотрудника, которому нужно будет платить так же, как и остальным, но при этом предоставлять дополнительный день недели для отдыха», — объяснила депутат.
Уверена, что это не принесет пользы ни работодателю, ни работнику, которому нужно будет скрывать от работодателя наличие детей
При этом Бессараб подчеркнула, что российское трудовое законодательство подразумевает множество льгот для родителей многодетных семей.
«Я бы хотела прежде всего отметить, что и сегодня многодетные семьи в соответствии с трудовым законодательством пользуются определенными преференциями и льготами. Это в том числе, например, возможность заработать стаж во время нестрахового периода, например, отпуска по уходу за ребенком, при этом с каждым ребенком повышается коэффициент», — напомнила парламентарий.
Ранее в Госдуме предложили ввести для многодетных родителей четырехдневную рабочую неделю. Возможность работать четыре дня в неделю, согласно инициативе, распространяется на многодетные семьи, в которых все дети несовершеннолетние и самый младший ребенок не достиг 14-летнего возраста.
Депутаты ЛДПР — партии, инициировавшей идею, — также предложили сохранить зарплату многодетным родителям на том же уровне, что и у специалистов, работающих пять дней в неделю.