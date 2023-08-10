В Госдуме назвали опасное последствие сокращения рабочей недели для многодетных

Депутат Бессараб: четырехдневка для многодетных грозит трудовой дискриминацией

Предложение установить для многодетных родителей четырехдневную рабочую неделю не принесет пользы ни работодателю, ни работнику, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В беседе с «Лентой.ру» она пояснила, что эта инициатива может спровоцировать трудовую дискриминацию.

«Выделять категории работников отдельно от других неверно, потому что приведет к дискриминации со стороны работодателя. У нас же еще есть матери-одиночки, например, которым тоже нужен дополнительный день для ухода за ребенком. Работодатель будет избегать найма сотрудника, которому нужно будет платить так же, как и остальным, но при этом предоставлять дополнительный день недели для отдыха», — объяснила депутат.

Уверена, что это не принесет пользы ни работодателю, ни работнику, которому нужно будет скрывать от работодателя наличие детей Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

При этом Бессараб подчеркнула, что российское трудовое законодательство подразумевает множество льгот для родителей многодетных семей.

«Я бы хотела прежде всего отметить, что и сегодня многодетные семьи в соответствии с трудовым законодательством пользуются определенными преференциями и льготами. Это в том числе, например, возможность заработать стаж во время нестрахового периода, например, отпуска по уходу за ребенком, при этом с каждым ребенком повышается коэффициент», — напомнила парламентарий.

Ранее в Госдуме предложили ввести для многодетных родителей четырехдневную рабочую неделю. Возможность работать четыре дня в неделю, согласно инициативе, распространяется на многодетные семьи, в которых все дети несовершеннолетние и самый младший ребенок не достиг 14-летнего возраста.

Депутаты ЛДПР — партии, инициировавшей идею, — также предложили сохранить зарплату многодетным родителям на том же уровне, что и у специалистов, работающих пять дней в неделю.