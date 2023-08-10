Обидчивость назвали признаком серьезной болезни

Эндокринолог Рогова: обидчивость может говорить о тиреотоксикозе

Перепады настроения и обидчивость могут быть признаками серьезной болезни, предупредила эндокринолог Лариса Рогова. Симптомы заболеваний щитовидной железы, влияющих на эмоциональную сферу человека, она назвала в беседе с Life.

По ее словам, из-за избытка гормонов при гиперфункции щитовидной железы развивается тиреотоксикоз, следствиями которого являются эмоциональная лабильность, частые и выраженные перепады настроения, повышенная возбудимость, раздражительность, вспыльчивость, тревожность, обидчивость, плаксивость, суетливость, непоседливость, повышенная двигательная активность.

Также при гипертиреозе наблюдаются нарушения сна, трудности с концентрацией, непереносимость яркого света и громких звуков, депрессия или эйфория, добавила Рогова. При этих тревожных симптомах она рекомендовала идти к врачу. «Эндокринолог в ходе беседы уточнит, что беспокоит, как давно симптомы появились и как развивались, проведет осмотр и назначит необходимое обследование, в том числе определение уровня гормонов щитовидной железы, а уже дальше — назначит лечение», — заключила она.

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