Глава Белгородской области Гладков: ВСУ обстреляли Грайворонский городской округ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Грайворонский городской округ Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков.

По словам Гладкова, взрывы снарядов повредили три частных домовладения.

«Выбиты окна, посечены крыши, фасады и заборы. Оперативные и аварийные службы работают на месте», — сообщил губернатор. Также он добавил, что при обстреле никто не пострадал.

Ранее сегодня над Шебекинским городским округом Белгородской области сработала система противовоздушной обороны.

13 июня президент Владимир Путин заявил, что на территории Украины может быть создана «санитарная зона», которая отодвинет дальнобойные орудия ВСУ.