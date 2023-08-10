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06:23, 10 августа 2023Бывший СССР

Балицкий рассказал о подготовке российских войск к наступлению

Балицкий допустил скорое наступление ВС России на запорожском фронте

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий назвал возможным скорое наступление ВС России на запорожском фронте. Однако он уточнил в беседе с РИА Новости, что точные даты может определить только военное руководство страны.

«Говорить о том, что состоялось, мы можем, но о том, что будет, особенно в военном плане, должны говорить официальные органы, которые сегодня отвечают за военное ведомство. От себя могу только сказать, что боевой дух достаточно крепкий, ребята с основной задачей — сдержать противника — справились. И, конечно, у всех сегодня на устах — это наступление. И мы к этому готовимся», — рассказал Балицкий.

Ранее врио губернатора Запорожской области сообщил о провале планов ВСУ дойти до берега Азовского моря в процессе контрнаступления. По его словам, за два месяца украинские войска не дошли даже до первой линии обороны на запорожском фронте.

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    Александра Синицына
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