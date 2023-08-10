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06:04, 10 августа 2023Бывший СССР

Балицкий назвал прорыв ВСУ к Азовскому морю «нереальной историей»

Балицкий: ВСУ не дошли даже до первой линии обороны на запорожском фронте
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Спустя два месяца контрнаступления на запорожском фронте Вооруженные силы Украины (ВСУ) не дошли даже до первой линии обороны, у них нет никакого шанса прорваться к Азовскому морю, об этом в беседе с РИА Новости заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

«Они только несколько "опорников" взяли за все это время, за два месяца. А потом еще идут взводные опорные пункты, ротные опорные пункты — через каждые семь километров, — объяснил Балицкий. — Вероятности сегодня противнику выйти к берегу Азовского моря, какой план они ставили, мы вообще не видим. Нереальная история».

Ранее врио губернатора Запорожской области рассказал об отработанных сценариях защиты Запорожской АЭС от возможной атаки Киева. По его словам, российские военные заминировали береговую линию, отрабатываются планы по химической и радиоактивной защите.

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    Александра Синицына
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