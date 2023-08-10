В Запорожье рассказали об обороне ЗАЭС

Балицкий: сценарии защиты Запорожской АЭС от возможной атаки Киева отработаны

Все сценарии защиты Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) от возможной атаки Киева отработаны, выстроена мощная линия обороны, заминирована береговая линия. Об этом в интервью РИА Новости рассказал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

«У нас есть планы, которые мы отрабатываем, и по химической защите, и по радиоактивной защите — для этого стоит целый полк защитный», — заявил он.

Как отметил Балицкий, специальные подразделения готовы к разным сценариям: высадке десанта по берегу, прорыву диверсионной группы.

Врио главы региона подчеркнул, что по всей береговой линии бывшего Каховского водохранилища выстроена мощная линия обороны. «Заминированы подходы, по всему периметру стоит у нас достаточно мощная трехслойная линия обороны», — заключил он.

9 августа силовые структуры России сообщили, что украинские военные попытались атаковать с помощью беспилотников хранилище отработавшего ядерного топлива на Запорожской АЭС. БПЛА со стороны Украины перехватили и посадили в Энергодаре.

19 июля советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа заявил, что вероятность теракта Украины против Запорожской АЭС еще остается высокой.