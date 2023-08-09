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16:31, 9 августа 2023Силовые структуры

Украинские военные попытались атаковать хранилище ядерного топлива на ЗАЭС

Украина пыталась атаковать хранилище ядерного топлива на ЗАЭС
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Александр Ермошенко / Reuters

Украинские военные попытались атаковать с помощью беспилотников хранилище отработавшего ядерного топлива на Запорожской АЭС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры России.

По данным ведомства, БПЛА со стороны Украины перехватили и посадили в Энергодаре. Выяснилось, что он летел в направлении ЗАЭС на хранилище.

Источник уточнил, что повреждение контейнеров с ядерным топливом может вызвать ядерную катастрофу.

Ранее стало известно, что российские военные захватили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины, с помощью которого проводилась разведка в районе объектов гражданской инфраструктуры и жизнеобеспечения города Васильевка Запорожской области.

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    Екатерина Власова
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