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15:51, 10 августа 2023Россия

В российском городе обнаружили выбросы опасного ядовитого вещества

В Омске обнаружили выбросы ядовитого хлорида водорода

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В двух округах Омска обнаружили выбросы опасного вещества — ядовитого хлорида водорода. Об этом со ссылкой на Обь-Иртышское управление ГМС сообщает ТАСС.

Хлорид водорода — это бесцветный дымящийся газ с удушливым запахом. В небольших концентрациях он вызывает кашель, удушье, воспаление верхних дыхательных путей, а при сильном отравлении — отек легких, нарушение работы кровеносной системы.

Ранее в российском городе был введен режим неблагоприятных метеорологических условий, при котором промышленные предприятия обязаны снизить выбросы минимум на 15-20 процентов. Последние две недели этот режим вводится почти каждый день.

В Минприроды Омской области заявили, что повышенное содержание вредных веществ в атмосфере свидетельствует о том, что предприятия не соблюдают предписание о снижении выбросов.

В октябре 2022 года в Ивняковском сельском поселении в Ярославской области обнаружили экстремально токсичную стихийную свалку.

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    Евгения Куликова
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