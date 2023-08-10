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11:59, 10 августа 2023Из жизни

Косатки оторвали руль яхты на глазах у моряка

Independent: косатки в Португалии напали на яхту и оторвали руль

Косатки у побережья Португалии напали на яхту и оторвали руль на глазах у владельца судна. На видео произошедшего обратило внимание Independent.

70-летний Феп Филуцерос направлялся от побережья мыса Сан-Висенте в Португалии к французской коммуне Руайан. Его девятиметровую яхту преследовали пять косаток.

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Две косатки отделились от стаи и начали атаковать его яхту. Мужчина снял произошедшее на видео. На записи видно, как агрессивные морские хищницы отрывают руль судна. Из-за этого моряк, который находился на борту один, начал опасаться за свою безопасность.

С 2020 года участились нападения косаток на суда у атлантического побережья Испании и Португалии. Киты организованно нападают на небольшие яхты и ломают их. Специалисты выяснили, что в 2020 году во всех нападениях участвовали три молодые косатки, получившие прозвища Черная Глэдис, Серая Глэдис и Белая Глэдис.

Ранее сообщалось, что в Атлантическом океане косатки напали на судно и сорвали гонку на парусных яхтах The Ocean Race. В течение 15 минут киты толкали корпус судна и плавали вокруг него.

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    Алиса Дмитриева
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