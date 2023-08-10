WhatsApp изменит правила входа для пользователей Android

В WhatsApp появится возможность входа в аккаунт с помощью ключей доступа

В популярном мессенджере WhatsApp появится возможность входа в аккаунт с помощью ключей доступа, использующих биометрию. О том, что сервис изменит правила входа, рассказал портал WABetaInfo.

Функцию авторизации с помощью ключей доступа обнаружили в бета-версии WhatsApp для Android. «Ключ доступа — это короткая последовательность цифр или букв, используемая для подтверждения вашей личности. Она представляет собой что-то вроде кода безопасности, который гарантирует, что только одобренные устройства могут пройти аутентификацию», — объяснили в WABetaInfo.

В издании подчеркнули, что пользователю не нужно запоминать ключи доступа, так как они будут храниться в менеджере паролей Google. Также уточняется, что функция начнет работать вместе с отпечатком пальца, распознаванием лица или опцией блокировки экрана. Сроки появления новой возможности в WhatsApp пока неизвестны.

Ранее сообщалось о том, что в приложении WhatsApp для iOS появилась новая функция. Благодаря ней пользователи смогут редактировать текст-описание уже отправленных медиафайлов.