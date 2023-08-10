Руководителем похитившей 136 миллионов рублей группировки оказался священник

Miami Herald: пастор в США оказался руководителем преступной группы

Пастор из американского города Сент-Питерсберг оказался организатором преступной группы, похитившей товары на 1,4 миллиона долларов (136,8 миллиона рублей). Об этом сообщает Miami Herald.

Полиция задержала 55-летнего руководителя церкви Роберта Делла и его четырех сообщников. Они подозреваются в организации преступной схемы перепродажи украденных товаров онлайн. По данным следователей, группировка крала товары из магазинов Home Depot.

Делл координировал эту группу вместе со своими родственниками и еще двумя людьми на протяжении многих лет. Они продавали товары на eBay. Сейчас их аккаунт закрыт. Будучи священником и основателем дома для реабилитации наркозависимых, Делл использовал свое служебное положение для манипулирования уязвимыми людьми и заставлял их участвовать в преступной схеме. Большинство товаров украли два человека, не связанные с Деллом. Они посещали от пяти до шести магазинов в день, после чего передавали украденные товары пастору для онлайн-продажи.

По данным полиции, кражи происходили из магазинов в семи округах. Деллу предъявили обвинения в сговоре с целью совершения рэкета, обороте украденного имущества и рэкете. Его 39-летняя жена и 72-летняя мать тоже обвиняются в сговоре. Они находятся под стражей, с залогом в 250 тысяч долларов (24,4 миллиона рублей) за каждую.

Установлено, что документально зафиксированные действия группы причинили убытки на 1,4 миллиона долларов (136,8 миллиона рублей). Но Home Depot оценивает ущерб более чем в пять миллионов долларов (488,6 миллиона рублей). Представители магазина предполагают, что схема Делла действовала более десяти лет.

Ранее сообщалось, что молодежный пастор из американского города Ландрам, штат Южная Каролина, снимал на видео девочек в церковной ванной комнате, попался и был арестован. Ему предъявили обвинение в вуайеризме.