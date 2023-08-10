Названы самые популярные у россиян виды подработки летом

«Авито Работа»: работа с турами оказалась в топе подработок летом 2023 года

Летом многие россияне интересуются не только вакансиями с полной занятостью, но и подработками, в том числе, сезонными: больше половины опрошенных исследователями «Авито Работы» хотя бы раз подрабатывали за последний год. Выяснилось, что чаще всего соискатели интересуются вакансиями работника торгового зала, менеджера по туризму и другими.

«В отдельных случаях соискатели стали откликаться существенно чаще прежнего. Рейтинг популярных вакансий для подработки летом 2023 года возглавили работники торгового зала и менеджеры по туризму», — выяснили представители сервиса.

Вакансия работника торгового зала в качестве подработки, по словам исследователей, стала интересовать россиян в три раза чаще. В среднем, кандидатам предлагают 32,5 тысячи рублей в месяц, но показатель может меняться в зависимости от региона и работодателя.

Менеджером по туризму соискатели хотят подрабатывать в 2,1 раза чаще, чем в прошлом полугодии. Средняя предлагаемая заработная плата для этих специалистов составляет 30 438 рублей в месяц. Но некоторые туристические фирмы предлагают кандидатам заработок в диапазоне 50 000-200 000 рублей при гибком графике и полностью удаленной занятости Исследование «Авито Работа»

В два раза чаще летом 2023 года россияне стали откликаться на вакансию переводчика. Среднее предложение там, по словам исследователей, — 75,5 тысячи рублей. При этом в Москве переводчик юридических документов без большого опыта может зарабатывать до 120 тысяч рублей.

Другая популярная вакансия для летней подработки — администратор гостиницы. Ей стали интересоваться чаще в 1,9 раза.

«Средняя предлагаемая заработная плата по стране составляет 28 тысяч рублей, но в реальности может достигать больших значений. Например, в северной столице опытному управляющему отелем при удаленной занятости предлагают 100 000-130 000 рублей в месяц. Сотруднику необходимо лишь иногда посещать объект для координации работы», — рассказали исследователи.

Кроме того, в опрос показал рост популярности вакансий менеджера по подбору персонала, кассира и сборщика, оператора ПК, дизайнера, оператора call-центра.

Ранее выяснилось, что каждый второй россиянин (54 процента) начал работать до наступления совершеннолетия. Большинство россиян заявили, что вышли на работу в 17 лет или раньше. Чаще всего они выбирали работу в таких областях, как «туризм, гостиницы и рестораны» или «рабочий персонал».