Дачникам напомнили о способах сэкономить на коммунальных платежах

Депутат Чаплин: добиться перерасчета за вывоз мусора позволит справка от СНТ

Дачники, которые проводят все лето на своем участке, могут сэкономить на коммунальных платежах за квартиру. Об этом им напомнил глава Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин. Его слова передает News.ru.

По словам эксперта, дачники могут добиться перерасчета за вывоз мусора из своей квартиры в случае, если плата за твердые коммунальные отходы взимается по числу жильцов. Для этого им нужно получить справку садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) либо предоставить квитанции об оплате счетов за воду и электричество на участке. «Оператором, где требовать перерасчета, может быть управляющая компания, товарищество собственников жилья или другая организация, которая осуществляет управление жилым фондом», — пояснил Чаплин.

Он добавил, что для того, чтобы добиться перерасчета, можно использовать и другие документы, которые подтверждают, что человек находился на дачном участке на протяжении всего лета. При этом депутат предупредил, что такие правила работают не во всех регионах страны.

В мае замглавы Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева рассказала, что избежать переплат за отопление в многоквартирном доме помогут установленные в нем системы погодного регулирования подачи тепла.