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18:49, 3 мая 2023Среда обитания

Россиянам раскрыли способы меньше платить за тепло

Депутат Разворотнева: системы погодного регулирования помогут не переплачивать за тепло

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Избежать переплат за отопление в многоквартирном доме помогут установленные в нем системы погодного регулирования подачи тепла. Способы меньше платить за коммунальные услуги раскрыла замглавы Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, пишет «Российская газета».

Речь идет об оборудовании, которое регулирует подачу тепла в зависимости от погоды на улице. «Еще недавно в Москве было тепло, батареи продолжали работать, а мы за них продолжали платить», — отметила Разворотнева и добавила, что решить вопрос с установкой такой аппаратуры жильцы могут самостоятельно. Для этого, по словам эксперта, нужно провести собрание собственников и пригласить специалистов.

Гендиректор СРО в сфере управления многоквартирными домами «МежРегионРазвитие» Владислав Воронков признает наличие проблемы с переплатами за тепло. «И закон об энергосбережении, принятый в 2009 году, предусматривает установку таких систем. А их поддержка в работоспособном состоянии — обязанность УК и ТСЖ — там, где такие системы есть», — рассказал эксперт. При этом в большинстве советских домов и зданий дореволюционной постройки нет такой аппаратуры, поскольку она не была предусмотрена при строительстве.

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Однако Воронков предупредил, что для экономии в будущем россиянам придется сначала серьезно потратиться. «Все зависит от количества квартир и этажности. Бывает, и миллионом можно обойтись, а бывает, надо и пять. Если в доме 100 квартир, с каждой скинутся по 30 тысяч рублей, и вопрос решен. И можно в месяц экономить около 1000 рублей, но при этом сразу надо выложить 30 тысяч. Это не всем по карману», — пояснил специалист.

Кроме того, энергетическим операторам невыгодно, чтобы жильцы платили за тепло меньше — после установки в доме специального оборудования энергетики будут вынуждены поднимать тарифы, чтобы не терпеть убытки. «Одно из возможных решений — оборудование отдельных домов локальными котельными, которые смогут оперативно реагировать на изменение погоды. В Петербурге, например, есть целые районы, где такие котельные обеспечивают теплом и горячей водой один или несколько домов», — предложил Воронков.

Ранее возможность в 1,5-2 раза меньше платить за свет предложили дать всем российским дачникам. Сейчас такие нормы действуют лишь в половине российских регионов, размер понижающего коэффициента устанавливают местные власти и только для признанных жилыми домов. В Союзе садоводов предложили распространить правила на все дачные дома и постройки, независимо от их капитальности.

Нина Ташевская
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