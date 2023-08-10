Социальное предпринимательство в Москве поддержат по-новому

Собянин: в Москве расширят финансовую поддержку социального предпринимательства

В столице введут новые меры поддержки социального предпринимательства. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

«Город заинтересован в максимальном развитии бизнеса с человеческим лицом. Поэтому недавно мы приняли решение расширить финансовую поддержку компаний и проектов в сфере социального предпринимательства», — сообщил градоначальник.

Представители малого и среднего бизнеса, которые прошли обучение по городским образовательным или акселерационным программам, смогут получить гранты до трех миллионов рублей — с помощью этих средств можно будет компенсировать до 75 процентов затрат на реализацию проектов.

Также на финансовую поддержку смогут рассчитывать лауреаты конкурсов и лучшие участники программ социального предпринимательства. За один конкурс или программу они смогут получить помощь в размере до 300 тысяч рублей.

Собянин отметил, что в Москве работает более 46 тысяч предпринимателей, которые вкладывают инвестиции в производство социально значимых товаров и услуг и все чаще принимают на работу представителей социально уязвимых категорий населения.

Ранее мэр столицы сообщил, что в городе запустили бесплатный акселератор для предпринимателей с инвалидностью. Бизнесменов научат управлять командой, исследовать потребности клиентов, оценивать потенциал рынка и возможности его расширения, а также расскажут, как привлекать финансирование.