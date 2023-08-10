США подтвердили освобождение Ираном пятерых задержанных американцев

Белый дом подтвердил освобождение Ираном пятерых американцев в рамках сделки

США получили подтверждение, что Иран освободил пятерых задержанных американцев из тюрьмы. Об этом заявил руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Эйдриенн Уотсон, передает Reuters.

По словам представителя СНБ, пятеро граждан США были помещены под домашний арест. Уотсон подчеркнул, что переговоры с Тегераном об их возможном освобождении продолжаются и «являются деликатными».

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что США договорились об обмене заключенными с Ираном, который также получит доступ к замороженным активам на шесть миллиардов долларов.