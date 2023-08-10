Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:42, 10 августа 2023Мир

США подтвердили освобождение Ираном пятерых задержанных американцев

Белый дом подтвердил освобождение Ираном пятерых американцев в рамках сделки

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

США получили подтверждение, что Иран освободил пятерых задержанных американцев из тюрьмы. Об этом заявил руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Эйдриенн Уотсон, передает Reuters.

По словам представителя СНБ, пятеро граждан США были помещены под домашний арест. Уотсон подчеркнул, что переговоры с Тегераном об их возможном освобождении продолжаются и «являются деликатными».

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что США договорились об обмене заключенными с Ираном, который также получит доступ к замороженным активам на шесть миллиардов долларов.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Разведка Украины признала работу батальона «Шаман» на территории России. Чем он занимается?

    Врач оценила пользу промывания носа морской водой на отдыхе

    США подтвердили освобождение Ираном пятерых задержанных американцев

    Ребенок рассказал о насилии и избиениях в российском детском лагере

    В Киево-Печерской лавре допустили разгон верующих водой из шланга

    Российская порнозвезда решила зарабатывать на аренде квартир

    Раскрыта визуально старящая женщин ошибка во внешнем виде

    Врач назвала главную причину неприятного запаха изо рта

    Студентка с матерью выиграли полет в космос

    Дикие животные покусали женщин на популярном туристическом острове

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости