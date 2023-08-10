Стало известно о сделке США и Ирана по обмену заключенными

NYT: CША договорились об обмене заключенными с Ираном, который получит $6 млрд

США договорились об обмене заключенными с Ираном, который также получит доступ к замороженным активам на 6 миллиардов долларов. О сделке Вашингтона и Тегерана сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Адвокат одного из заключенных заявил, что в качестве первого шага в соглашении, которое было принято после более чем двух лет тихих переговоров, Иран освободил пятерых американских граждан с двойным гражданством в обмен на освобождение нескольких иранских заключенных.

США разморозят активы Ирана в Южной Корее на сумму около 6 миллиардов долларов, разместив средства на счете в Центральном банке Катара. По словам источников, счет будет контролироваться катарским правительством и регулироваться таким образом, чтобы Иран мог получить доступ к деньгам только для оплаты гуманитарных покупок, таких как лекарства и продукты питания.

Люди, знакомые с переговорами между США и Ираном, которые проходили при посредничестве Омана, Катара и Швейцарии, говорят, что окончательно сделка была оформлена в последние месяцы и что все стороны работали над логистикой в ​​течение нескольких недель.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что между США и Ираном проходят неафишируемые контакты по нормализации отношений, включая «разблокировку незаконно арестованных иранских резервов за рубежом в обмен на решение вопросов о судьбе неких американских граждан».