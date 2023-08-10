Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:59, 10 августа 2023Мир

Стало известно о сделке США и Ирана по обмену заключенными

NYT: CША договорились об обмене заключенными с Ираном, который получит $6 млрд

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

США договорились об обмене заключенными с Ираном, который также получит доступ к замороженным активам на 6 миллиардов долларов. О сделке Вашингтона и Тегерана сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Адвокат одного из заключенных заявил, что в качестве первого шага в соглашении, которое было принято после более чем двух лет тихих переговоров, Иран освободил пятерых американских граждан с двойным гражданством в обмен на освобождение нескольких иранских заключенных.

США разморозят активы Ирана в Южной Корее на сумму около 6 миллиардов долларов, разместив средства на счете в Центральном банке Катара. По словам источников, счет будет контролироваться катарским правительством и регулироваться таким образом, чтобы Иран мог получить доступ к деньгам только для оплаты гуманитарных покупок, таких как лекарства и продукты питания.

Люди, знакомые с переговорами между США и Ираном, которые проходили при посредничестве Омана, Катара и Швейцарии, говорят, что окончательно сделка была оформлена в последние месяцы и что все стороны работали над логистикой в ​​течение нескольких недель.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что между США и Ираном проходят неафишируемые контакты по нормализации отношений, включая «разблокировку незаконно арестованных иранских резервов за рубежом в обмен на решение вопросов о судьбе неких американских граждан».

Что думаешь? Оцени!
    Семен Александров
    Обсудить
    Последние новости

    Разведка Украины признала работу батальона «Шаман» на территории России. Чем он занимается?

    Ребенок рассказал о насилии и избиениях в российском детском лагере

    В Киево-Печерской лавре допустили разгон верующих водой из шланга

    Российская порнозвезда решила зарабатывать на аренде квартир

    Раскрыта визуально старящая женщин ошибка во внешнем виде

    Врач назвала главную причину неприятного запаха изо рта

    Студентка с матерью выиграли полет в космос

    Дикие животные покусали женщин на популярном туристическом острове

    Российский экс-полицейский получил 8 лет за поддельные документы и наркотики

    В Белоруссии обвинили литовского пограничника в нарушении границы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости