Лавров рассказал о тайных контактах США и Ирана

Лавров: между Ираном и США проходят неафишируемые контакты по нормализации отношений

Между США и Ираном проходят неафишируемые контакты по нормализации отношений. О тайных переговорах Вашингтона и Тегерана рассказал глава МИД России Сергей Лавров, передает корреспондент «Ленты.ру».

Дипломат отметил, что не очень оптимистично смотрит на возможности возобновления Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). При этом подчеркнул, что параллельно с этим «буксующим, завядшим уже» процессом идут неформальные контакты между странами.

«Идут неформальные, неофициальные, прямые, не афишируемые слишком сильно контакты между иранцами и американцами по вопросам нормализации их отношений, включая разблокирования незаконно арестованных иранских резервов за рубежом в обмен на решение вопросов о судьбе неких американских граждан, которые оказались на территории Ирана обвинены в правонарушениях», — заявил Лавров.

Он добавил, что Россия «будет только приветствовать, если эти отношения будут нормализовываться».

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что США тайно возобновили переговоры с Ираном для освобождения своих заключенных и сдерживания развития ядерной программы. Отмечается, что представители Белого дома как минимум трижды ездили в Оман для косвенных контактов.