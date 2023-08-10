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20:22, 10 августа 2023Силовые структуры

Российский экс-полицейский получил 8 лет за поддельные документы и наркотики

Под Владимиром экс-полицейский получил 8 лет за поделку документов и наркотики

Фото: Степан Кулинич / Коммерсантъ

Во Владимирской области суд приговорил бывшего полицейского, участвовавшего в обороте наркотиков, к 8 годам колонии строгого режима. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Следствие и суд установили, что мужчина в 2021 и 2022 годах по заданию руководителя наркошопа упаковывал наркотики и отправлял их с помощью транспортных компаний по разным городам. За каждое выполненное задание фигурант получал денежное вознаграждение на карту, которое снимал в банке по поддельному паспорту.

Мужчину признали виновным по статьям о пересылке и попытке пересылки наркотических средств в значительном и крупном размере, их приобретении, хранении и перевозки а также использовании заведомо поддельного паспорта гражданина.

Ранее сообщалось, что в Курганской области двух иностранцев задержали с килограммом героина.

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    Илона Палей
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