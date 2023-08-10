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20:37, 10 августа 2023Среда обитания

Российская порнозвезда решила зарабатывать на аренде квартир

Порнозвезда из Тюмени Бушуева решила зарабатывать на аренде квартир
Любовь Бушуева

Любовь Бушуева. Кадр: LOLA TAYLOR / YouTube

Порнозвезда из Тюмени Любовь Бушуева, известная под псевдонимом Лола Тейлор, решила зарабатывать на аренде. Актриса планирует сдавать квартиру, об этом она сообщила на своей странице во «ВКонтакте».

Недавно Бушуева приобрела новое жилье в подмосковном Одинцово. Она призналась, что очень рада покупке, и поделилась планами на объект, предложив подписчикам арендовать его.

Любовь опубликовала видео с интерьером квартиры. На кадрах можно увидеть кухню, гостиную и часть коридора. Оформление жилья выполнено в коричневых и бежевых тонах. По словам собственницы, объект нуждается в небольшом ремонте, в том числе необходимо заменить варочную панель.

Ранее в Екатеринбурге предложили арендовать квартиру, обустроенную специально для БДСМ-практик. Внутри есть кровать с закрепленной над ней плеткой, крест с наручниками и набор из плетей и кляпов. Также имеется небольшая кухня и ванная комната. Желающие могут снять жилье за шесть тысяч рублей в сутки.

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    Александра Качан
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