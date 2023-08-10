Российская порнозвезда решила зарабатывать на аренде квартир

Порнозвезда из Тюмени Бушуева решила зарабатывать на аренде квартир

Порнозвезда из Тюмени Любовь Бушуева, известная под псевдонимом Лола Тейлор, решила зарабатывать на аренде. Актриса планирует сдавать квартиру, об этом она сообщила на своей странице во «ВКонтакте».

Недавно Бушуева приобрела новое жилье в подмосковном Одинцово. Она призналась, что очень рада покупке, и поделилась планами на объект, предложив подписчикам арендовать его.

Любовь опубликовала видео с интерьером квартиры. На кадрах можно увидеть кухню, гостиную и часть коридора. Оформление жилья выполнено в коричневых и бежевых тонах. По словам собственницы, объект нуждается в небольшом ремонте, в том числе необходимо заменить варочную панель.

Ранее в Екатеринбурге предложили арендовать квартиру, обустроенную специально для БДСМ-практик. Внутри есть кровать с закрепленной над ней плеткой, крест с наручниками и набор из плетей и кляпов. Также имеется небольшая кухня и ванная комната. Желающие могут снять жилье за шесть тысяч рублей в сутки.