В российском городе предложили арендовать квартиру для БДСМ-практик

В Екатеринбурге предложили арендовать квартиру для БДСМ-практик

В Екатеринбурге сдают в аренду квартиру, обустроенную специально для БДСМ-практик. На необычное предложение обратил внимание портал E1.RU.

Объект располагается в Академическом районе российского города. Проживание обойдется в шесть тысяч рублей в сутки. Внутри квартиры есть кровать с закрепленной над ней плеткой, крест с наручниками и набор из плетей и кляпов. Помимо этого имеются небольшая кухня и ванная комната.

Владелец жилья описал его как «арт-апартаменты в стиле "50 оттенков серого"». В объявлении указано, что арендаторам гарантируется анонимность. Им обещают бесконтактные заселение и выезд, а также полностью чистую квартиру — после каждого жильца помещение подвергается санитарной обработке с применением профильной химии.

В феврале в Химках предложили пожить в гараже. В продаже появилась студия, оборудованная в помещении для машин. Объект включает в себя спальную зону с диваном, кухонную зону с раковиной и плитой, а также ванную комнату с душевой кабиной, унитазом и водонагревателем. Собственник рассчитывает получить за необычное жилье 1,3 миллиона рублей.