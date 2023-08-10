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17:32, 10 августа 2023Среда обитания

Скандальная звезда «Золушки» лишится дома из-за забастовки актеров

Актеру Билли Портеру придется продать дом из-за забастовок в Голливуде

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американскому актеру и музыканту Билли Портеру придется продать дом из-за забастовок в Голливуде. Об этом скандальная звезда фильма «Золушка» заявил в интервью для газеты Evening Standard.

По словам Портера, многие считают возмущение артистов неоправданным, так как они много зарабатывают, однако это не так. «Я вынужден продать дом. Да! Из-за забастовки. Я не знаю, когда мы снова вернемся к работе. Артисты живут от чека к чеку, пока не начнут зарабатывать кучу денег — а я столько еще не получаю», — пояснил актер.

Портер собираться сниматься в новом фильме и телешоу в сентябре, но из-за забастовки планы изменились и артист лишился работы. При этом Билли подчеркнул, что полностью согласен с позицией коллег, отказывающихся трудиться без должного вознаграждения.

В январе Портер привлек внимание, появившись на церемонии вручения премии «Золотой глобус» в пышном малиновом платье в пол. Его образ дополняли высокие серебристые сапоги на каблуке, массивные кольца и уложенные в небольшие косички волосы.

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    Александра Качан
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