Российского предпринимателя больше месяца держали в заложниках и избивали

В Петербурге бизнесмена больше месяца держали взаперти и избивали из-за долга

В Санкт-Петербурге 40-летнего предпринимателя больше месяца держали взаперти и избивали из-за десяти миллионов рублей. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, предприниматель был похищен в июле 33-летним бывшим бизнес-партнером и все это время удерживался в заложниках в квартире дома на проспекте Маршала Блюхера. Потерпевший якобы задолжал ему многомиллионную сумму. 8 июля подозреваемый отвел пленника к банкомату и заставил снять 145 тысяч рублей. В тот же день потерпевшему удалось связаться по телефону с полицейскими. Прибывшие на место правоохранители нашли в квартире только заявителя.

У бизнесмена зафиксировали травмы, в том числе ушибы и переломы. Экс-партнера по бизнесу разыскивают. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что полиция установила личность мужчины, стоявшего за похищением 21-летнего сына владельца сети клиник «Гемотест».