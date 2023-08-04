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15:27, 4 августа 2023Силовые структуры

Полиция установила личность похитителя сына владельца российской компании

Гражданин Таджикистана причастен к похищению сына владельца сети «Гемотест»

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Полиция установила личность мужчины, стоявшего за похищением 21-летнего сына владельца сети клиник «Гемотест». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Задержанный за вымогательство одного миллиона рублей у бывшего замминистра обороны Александра Колмакова 24-летний гражданин Таджикистана также оказался причастен к похищению. Против него возбуждено новое уголовное дело о похищении человека. Сейчас силовики ищут его подельников.

По данным следствия, таджик с сообщниками 10 мая похитили 21-летнего студента РУДН Акима Газиева и потребовали за него выкуп в один миллион долларов. Через 18 часов силовики нашли заложника и освободили.

О задержании гражданина Таджикистана стало известно 22 мая.

10 мая супруга Колмакова Тамара ушла на работу и не вернулась. Вечером того же дня ее супругу позвонил неизвестный и потребовал выкуп в один миллион рублей. Экс-командующий ВДВ обратился к правоохранителям, и те нашли женщину в Подмосковье. Тамару Колмакову по телефону убедили скрыться от мужа и родных в Московской области.

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    Любовь Ширижик
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