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16:23, 12 мая 2023Силовые структуры

Неизвестные похитили сына владельца сети клиник «Гемотест» Газиева

Похитители сына владельца сети клиник «Гемотест» потребовали выкуп в один миллион долларов

Фото: Антон Подгайко / ТАСС

Неизвестные похитили 21-летнего сына владельца сети клиник «Гемотест» Рудема Газиева и потребовали за него выкуп в один миллион долларов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что за несколько дней до исчезновения молодой человек вернулся в Москву из Петербурга — там он отдыхал на майских праздниках. 11 мая его отцу позвонил незнакомец и потребовал, чтобы тот за один день нашел миллион долларов и передал эту сумму за освобождение сына.

Известно, что 9 мая сын писал бизнесмену, что у него все хорошо, а 10 мая его видели на занятиях в РУДН. Похитителей и самого юношу сейчас ищет полиция.

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Владимир Шарапов
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