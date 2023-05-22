В Москве задержан подозреваемый в похищении жены экс-командующего ВДВ России Колмакова

В Москве задержан подозреваемый в похищении 62-летней жены экс-командующего ВДВ России Александра Колмакова. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщает Baza в Telegram-канале.

Им оказался 24-летний уроженец Таджикистана.

10 мая супруга Колмакова Тамара ушла на работу и не вернулась. Вечером того же дня ее супругу позвонил неизвестный и потребовал выкуп в один миллион рублей. Экс-командующий ВДВ обратился к правоохранителям, и те нашли женщину в Подмосковье.

По данным канала, Тамару Колмакову по телефону убедили скрыться от мужа и родных в Московской области.