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15:51, 22 мая 2023Силовые структуры

В Москве задержан подозреваемый в похищении жены экс-командующего ВДВ России

В Москве задержан подозреваемый в похищении жены экс-командующего ВДВ России Колмакова

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Москве задержан подозреваемый в похищении 62-летней жены экс-командующего ВДВ России Александра Колмакова. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщает Baza в Telegram-канале.

Им оказался 24-летний уроженец Таджикистана.

10 мая супруга Колмакова Тамара ушла на работу и не вернулась. Вечером того же дня ее супругу позвонил неизвестный и потребовал выкуп в один миллион рублей. Экс-командующий ВДВ обратился к правоохранителям, и те нашли женщину в Подмосковье.

По данным канала, Тамару Колмакову по телефону убедили скрыться от мужа и родных в Московской области.

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Илона Палей
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