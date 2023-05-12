Полицейские нашли пропавшую жену бывшего командующего ВДВ России Колмакова

Полицейские нашли похищенную ради выкупа супругу бывшего командующего ВДВ России

В Московской области полицейские менее чем за сутки нашли 62-летню пропавшую жену бывшего командующего ВДВ России Александра Колмакова. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, Тамара Колмакова 10 мая ушла на работу и не вернулась. Вечером того же дня ее супругу позвонил неизвестный и потребовал выкуп в 1 миллион рублей. После чего Алексей Колмаков обратился в полицию. Сыщики отыскали пропавшую женщину в Подмосковье. Ее жизнь и здоровье вне опасности. Силовики устанавливают личность звонившего Колмакову мужчины и разбираются в обстоятельства произошедшего.

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