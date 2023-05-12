Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:10, 12 мая 2023Силовые структуры

Полицейские нашли пропавшую жену бывшего командующего ВДВ России Колмакова

Полицейские нашли похищенную ради выкупа супругу бывшего командующего ВДВ России
Александр Колмаков

Александр Колмаков. Фото: Владимир Гердо / ТАСС

В Московской области полицейские менее чем за сутки нашли 62-летню пропавшую жену бывшего командующего ВДВ России Александра Колмакова. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, Тамара Колмакова 10 мая ушла на работу и не вернулась. Вечером того же дня ее супругу позвонил неизвестный и потребовал выкуп в 1 миллион рублей. После чего Алексей Колмаков обратился в полицию. Сыщики отыскали пропавшую женщину в Подмосковье. Ее жизнь и здоровье вне опасности. Силовики устанавливают личность звонившего Колмакову мужчины и разбираются в обстоятельства произошедшего.

5 мая в Иркутске шесть участников банды вымогателей осудили за похищение россиян ради выкупа

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Владимир Седов
Обсудить
Последние новости
В Минобороны рассказали об отражении множества атак ВСУ. Что известно о боях на линии фронта?
Разведка ЕС озвучила потери Украины с начала СВО
Российский детский сад обвинили в издевательствах над воспитанниками
Путин поручил принять меры по снижению оттока россиян за границу
В УЕФА прокомментировали возможный перенос финала Лиги чемпионов из Турции
Опубликована карта боев в зоне СВО в день атак ВСУ
Великобритания улучшила прогноз по росту экономики
Полицейские нашли пропавшую жену бывшего командующего ВДВ России Колмакова
Приграничный российский регион обстреляли со стороны Украины
Мясников заявил об опасности «Виагры» для слуха
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.