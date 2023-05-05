Похищавшую россиян банду вымогателей отправили в колонию

В Иркутске шесть участников банды вымогателей осудили за похищение россиян ради выкупа

В Иркутске шесть участников банды вымогателей получили от 9,5 до 15,5 года колонии за разбойные нападения, похищение людей и незаконное изготовление и хранение оружия. Об этом в своем Telegram-канале сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, группировка подъезжала на автомобилях к месту нападения, похищала своих жертв, которых после этого вывозили в безлюдные места, где угрожали оружием и избивали, требуя выкуп. После этого пострадавшие передавали злоумышленникам свои автомобили и крупные суммы денег. В ряде случаев злоумышленники представлялись сотрудниками правоохранительных органов.

От деятельности злоумышленников пострадали восемь человек. Материалы уголовного дела насчитывали 62 тома, в ходе следствия допрошены более 200 человек, проведено 45 судебных экспертиз.

2 мая сообщалось, что на Кубани ранее судимого главаря банды задержали по делу об исчезновении двух аниматоров.