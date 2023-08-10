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18:48, 10 августа 2023Культура

Disney перенесла премьеру «Дэдпула 3»

Компания Disney перенесла премьеру фильма «Дэдпул 3»

Кадр: Фильм «Дэдпул»

Компания Disney перенесла премьеру фильма «Дэдпул 3» от Marvel Studios. Об этом пишет The Direct.

Сообщается, что картина исчезла из обновленного графика театральных релизов на 2024 год. Отмечается, что вероятной причиной такого решения стали продолжающиеся забастовки сценаристов и актеров США.

Ранее студия Marvel приостановила съемки третьей части «Дэдпула» из-за забастовки Гильдии актеров в США.

Известно, что «Дэдпул 3» станет первой картиной киновселенной Marvel с взрослым рейтингом R. «Дэдпул 2», вышедший в 2018 году, собрал в мировом прокате 785 миллионов долларов, что сделало его самым кассовым фильмом вселенной «Люди X».

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    Варвара Кошечкина
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