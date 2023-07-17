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04:57, 17 июля 2023Культура

Съемки «Дэдпула 3» приостановили из-за забастовки голливудских актеров

Deadline: Marvel приостановила съемки «Дэдпула 3» из-за забастовки Гильдии актеров в США

Кадр: фильм «Дэдпул 2»

Студия Marvel приостановила съемки третьей части «Дэдпула» из-за забастовки Гильдии актеров в США. Об этом сообщает Deadline.

Планировалось, что картина выйдет в мае 2024 года. Это один из первых крупных проектов, на который повлияла забастовка.

Известно, что «Дэдпул 3» станет первой картиной киновселенной Marvel с взрослым рейтингом R. «Дэдпул 2», вышедший в 2018 году, собрал в мировом прокате 785 миллионов долларов, что сделало его самым кассовым фильмом вселенной «Люди X».

13 июля Гильдия киноактеров США объявила о начале своей забастовки. Переговоры с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP), которые длились 12 дней, окончились неудачей.

В начале мая стало известно, что крупнейшую за 15 лет забастовку из-за низких зарплат решили устроить сценаристы Голливуда. Контракт между Гильдией сценаристов Соединенных Штатов и голливудскими студиями истек 1 мая. Актеры и сценаристы впервые бастуют одновременно с 1960 года.

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    Марина Совина
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