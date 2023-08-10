Обломок сбитого украинского беспилотника пробил автомобиль москвичей
Обломок сбитого украинского беспилотника пробил авто семейной пары из Москвы
Обломок сбитого украинского беспилотника пробил автомобиль семейной пары из Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Инцидент произошел около 4:30 утра, когда они ехали по Минскому шоссе в сторону столицы. По словам женщины, за несколько километров до Центральной кольцевой автодороги А-113 (ЦКАД) раздался звук взрыва.
После этого москвичи увидели яркую вспышку и услышали звук треснувшего заднего стекла — обломок дрона упал в салон. В результате случившегося никто не пострадал.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ночью на 10 августа система противовоздушной обороны сбила два ударных беспилотника, летящих в сторону города. Один дрон был сбит в Калужской области, другой в районе ЦКАД.