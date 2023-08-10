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09:28, 10 августа 2023Россия

Обломок сбитого украинского беспилотника пробил автомобиль москвичей

Обломок сбитого украинского беспилотника пробил авто семейной пары из Москвы

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Обломок сбитого украинского беспилотника пробил автомобиль семейной пары из Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел около 4:30 утра, когда они ехали по Минскому шоссе в сторону столицы. По словам женщины, за несколько километров до Центральной кольцевой автодороги А-113 (ЦКАД) раздался звук взрыва.

После этого москвичи увидели яркую вспышку и услышали звук треснувшего заднего стекла — обломок дрона упал в салон. В результате случившегося никто не пострадал.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ночью на 10 августа система противовоздушной обороны сбила два ударных беспилотника, летящих в сторону города. Один дрон был сбит в Калужской области, другой в районе ЦКАД.

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    Евгения Куликова
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