WSJ: запрет президента США Байдена добывать уран в Аризоне стал подарком Путину

Указ американского президента Джо Байдена о запрете на добычу урана в Аризоне стал подарком российскому лидеру Владимиру Путину, об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

Автор указал на то, что атомные электростанции (АЭС) в США до сих пор продолжают получать около 12 процентов топлива за счет российского сырья. Он напомнил, что американская сторона импортирует около 95 процентов от общего количества урана, используемого для ядерных энергетических реакторов. «А новый указ лишь еще больше усложнит для Вашингтона поиск альтернативы российскому урану», — назвал он проблему Вашингтона.

При этом Байден придал территориям площадью около миллиона акров в Аризоне статус национального памятника.

Ранее The New York Times (NYT) писала, что атомная энергетика США остается в зависимости от российского ядерного топлива и продолжает платить Москве около миллиарда долларов в год за обогащенный уран, не имея возможности найти альтернативного поставщика по такой же низкой цене.