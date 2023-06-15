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12:00, 15 июня 2023Экономика

США остались в зависимости от российского ядерного топлива

NYT: атомная энергетика США остается в зависимости от топлива из России
СюжетСанкции против России:

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Атомная энергетика США остается в зависимости от российского ядерного топлива и продолжает платить России около миллиарда долларов в год за обогащенный уран, не имея возможности найти альтернативного поставщика по такой же низкой цене, пишет The New York Times (NYT).

Отмечается, что в Штатах на данный момент никто не обогащает уран, так как с начала 1990-х годов Вашингтон начал закупать топливо у Москвы по низкой цене, что было также и жестом деэскалации отношений после холодной войны. США полностью прекратили обогащение урана, а российское топливо со временем заняло половину мирового рынка.

Сегодня американские компании платят около миллиарда долларов в год дочерним компаниям «Росатома», это топливо обеспечивает производство более половины безэмиссионной энергии Соединенных Штатов. Около трети используемого в Штатах обогащенного урана по-прежнему импортируется из России.

NYT подчеркивает, что это один из наиболее значительных оставшихся денежных потоков из США в Россию, и он сохраняется, несмотря на напряженные усилия союзников Вашингтона по разрыву экономических связей с Москвой. «Почти дюжина стран мира зависят от России более чем наполовину из-за своего обогащенного урана», — добавляет издание, указывая, что правительство США не проявило особого рвения в том, чтобы дать толчок внутреннему обогащению. «Миллиарды долларов потенциального федерального финансирования застряли в бюрократических процессах», — пишет NYT.

В мае в Newsweek также рассказывалось, что хотя Соединенные Штаты и проделали колоссальную работу по введению санкций против России, Вашингтон должен признать свою зависимость от Москвы в ключевом вопросе поставок ядерного топлива.

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    Антон Похиляк
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