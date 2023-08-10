Гагин заявил о способности ПВО сбивать почти все западные ракеты

Гагин заявил, что средства ПВО в ДНР способны сбивать почти все западные ракеты

Средства противовоздушной обороны (ПВО) в Донецкой народной республике (ДНР) способны сбивать почти все западные ракеты, в том числе снаряды реактивных систем HIMARS, дальнобойные Storm Shadow и SCALP. Об этом заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин, цитирует РИА Новости.

«Практически вся номенклатура этих изделий, переданных Украине, легко обнаруживается нашими радарами и достаточно легко сбивается», — сказал он. При этом Украина получила от западных союзников достаточно большое количество указанных боеприпасов, что не считается запасами, так как Киеву поставят еще ракеты, добавил Гагин.

По его словам, это касается и техники, в том числе танков Leopard, бронетранспортеров американского и европейского производства. Советник врио главы региона отметил, что они хорошо обнаруживаются.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу объяснил, что западные государства поставляют кассетные боеприпасы Киеву, так как у украинской армии растет дефицит снарядов. По его мнению, тот факт, что Запад готов и дальше вкладывать ресурсы в Украину, создает угрозу дальнейшей эскалации конфликта.