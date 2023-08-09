Шойгу объяснил поставку кассетных боеприпасов Украине

Шойгу объяснил поставку кассетных боеприпасов Киеву нарастающим у ВСУ дефицитом

Страны Запада поставляют кассетные боеприпасы Киеву, так как у Вооруженных сил Украины (ВСУ) нарастает дефицит боеприпасов. Так объяснил поставки министр обороны Сергей Шойгу, его слова с заседания коллегии военного ведомства передает ТАСС.

«В условиях нарастающего у Вооруженных сил Украины дефицита боеприпасов к артиллерийским системам западного образца Вашингтон пошел на военное преступление, включив в пакет помощи запрещенные международной конвенцией кассетные боеприпасы», — сказал министр.

По его мнению, тот факт, что западные страны готовы и дальше вкладывать ресурсы в Украину, создает угрозу дальнейшей эскалации конфликта. Запад делает это с целью переломить ситуацию на поле боя в свою пользу, уверен Шойгу.

Ранее министр пригрозил, что в случае поставки Вашингтоном кассетных боеприпасов Киеву российские войска будут вынуждены использовать в ответ аналогичные средства поражения против ВСУ. Москва всегда воздерживалась от применения данных боеприпасов в ходе специальной военной операции, так как понимает их угрозу для мирного населения, сказал он.