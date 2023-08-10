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14:11, 10 августа 2023Бывший СССР

Кадыров назвал потери ВСУ во время попыток наступления на Работино

Кадыров: ВСУ потеряли около тысячи бойцов при попытке наступления на Работино

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли около тысячи бойцов при попытке наступления на населенный пункт Работино Запорожской области. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram.

«По приблизительным данным, потери ВСУ на этом направлении составили больше тысячи человек. И цифра продолжает стремительно расти», — заявил он и добавил, что Работино находится недалеко от первой линии обороны, туда пытаются пройти украинские подразделения. Киев не жалеет живую силу и технику для прорыва, отметил Кадыров.

По его словам, ореховское направление является одним из самых сложных участков на линии фронта. Глава Чечни рассказал, что украинские войска почти каждый день совершают попытки продвинуться, но каждый раз их отбрасывают назад.

Ранее стало известно, что ВСУ бросили в бой второй эшелон войск, задействовав для наступления на Работино 10-й армейский корпус. Как сообщалось, решение использовать резервы — импровизация украинской армии в рамках наступления, которое идет уже два месяца.

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    Кристина Есикова
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