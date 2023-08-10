В Эквадоре ликвидирован подозреваемый в убийстве кандидата в президенты

Силовики ликвидировали подозреваемого в убийстве кандидата в президенты Эквадора

Силовики ликвидировали подозреваемого в убийстве кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио. Его серьезно ранили во время задержания. Об этом сообщила в среду генеральная прокуратура страны, передает ТАСС.

«Подозреваемый, который был ранен в результате перестрелки с сотрудниками безопасности, был взят под стражу и доставлен в тяжелом состоянии в отделение прокуратуры в Кито. Скорая помощь подтвердила его смерть», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что минимум девять человек были ранены в результате нападения на кандидата в президенты Эквадора.

Ранее кандидата в президенты Эквадора на выборах 2023 года убили после предвыборной встречи. Политик погиб от трех выстрелов в голову. Уточнялось, что в результате происшествия пострадали еще восемь человек. Позже президент Эквадора Гильермо Лассо подтвердил факт убийства Фернандо Вильявисенсьо. Он также анонсировал начало заседания кабинета безопасности в ближайшее время.

Политик добавил, что организованная преступность в стране зашла слишком далеко, однако виновные ощутят на себе всю тяжесть наказания в соответствии с законом.