На самом северном архипелаге России обнаружили новые виды растений

На островах Земли Франца-Иосифа обнаружили новые виды растений

Ученые «Арктического плавучего университета — 2023» обнаружили на островах самого северного архипелага России — Земли Франца-Иосифа — виды растений, которые раньше не были замечены в этой местности. Об этом сообщает издание The Arctic.

«На Комсомольских островах, где до сих пор были известны всего два вида растений, найдены семь новых», — рассказал заведующий кафедрой экологии и геологии Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина Юрий Бобров.

Он уточнил, что там обнаружили два вида камнеломки, полярный мак, ложечницу, ясколку, лютик, один из видов крупки и два вида злаков — мятлик и лисохвост. На острове Вильчека был найден один из видов камнеломки.

Также специалисты исследовали флору в районе метеостанций «Белый Нос» в проливе Югорский Шар, «Марресаля» на Ямале и «Сопочная Карга» в Енисейском заливе. Бобров отметил, что большое количество диких растений растет у фундаментов старых домов — ученый предполагает, что таким образом флора защищается от ветра, меньше промерзает или быстрее оттаивает.

Ранее сообщалось, что на Земле Франца-Иосифа вдвое увеличилась популяция атлантического моржа. По данным специалистов, на территории архипелага проживает около семи тысяч особей краснокнижных ластоногих этого вида.