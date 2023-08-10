В Запорожье рассказали о нейтрализующей боевые порядки дронов ВСУ системе РЭБ

Глава Запорожья Балицкий: российская система РЭБ остановила множество дронов ВСУ

Российская система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) смогла нейтрализовать армаду дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые могли нанести существенный урон обороняющимся, заявил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нам обещали тысячную армаду дронов, которые пойдут и сметут все на своем пути. И тут один из факторов ПВО — РЭБ, радиоэлектронная борьба настолько оказалась эффективна. Я лично видел развернутые, падающие дроны, которые шли группами, шли боевыми порядками по 12 штук и которые разворачивались, переворачивались вверх ногами и падали», — сказал Балицкий.

Он также отметил, что сейчас на некоторых опорных пунктах лежит очень много сбитых украинских дронов. Их разбирают на запчасти.

Ранее капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что система ПВО Украины включает в себя различные виды вооружений, которые ВСУ пытаются выстроить в одну цепь. Проблема в том, что покрыть этой цепью весь фронт не удается.