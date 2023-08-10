Российский военный назвал недостаток системы ПВО Украины

Капитан Дандыкин заявил о невозможности полноценной защиты Украины с помощью ПВО

Система противовоздушной обороны Украины включает в себя различные виды вооружений, которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются выстроить в одну цепь. Проблема в том, что покрыть этой цепью весь фронт не удается. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Кто-то говорит, что ПВО Украины практически уничтожена, включая и импортные вооружения, и советские. В любом случае, если бы системы работали хорошо, не прилетали бы наши ракеты, а украинцы сами говорят о том, что, к примеру, не могут сбивать наши "Кинжалы", а большинство "Калибров" все равно достигают целей», — сказал Дандыкин.

Он добавил, что ВСУ пытаются объединить разномастные системы ПВО, поставленные странами Запада, в единую цепь, но защитить весь фронт с их помощью не удается.

«У Украины есть разные системы, разного применения, разного радиуса дальности. Есть ближнего, есть дальнего. Самый большой комплекс по дальности — это, конечно, "Patriot", но он и сам очень дорогостоящий, и ракеты стоят больших денег. На то, чтобы защитить с его помощью весь фронт, потребуются огромные средства», — заключил капитан.

Ранее систему ПВО в Киеве назвали лучшей в мире. Отмечается, что страна обладает сразу несколькими комплексами: Patriot, Nasams, немецкие IRIS-T, С-300, французский Crotale. Вместе с тем, признается и нехватка боеприпасов для указанных систем.

