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14:51, 8 августа 2023Бывший СССР

Систему ПВО в Киеве признали лучшей в мире

Times: Киев обороняет самая мощная система ПВО в мире, но боеприпасов не хватает

Фото: Andrew Kravchenko / AP

Киев от ударов российских ракет обороняет самая мощная система противовоздушной обороны (ПВО) в мире. Об этом сообщает американское издание The Times, ссылаясь на высокопоставленного источника в Вооруженных силах Украины (ВСУ).

«Сейчас под Киевом находится самая мощная система ПВО в мире... Это Patriot, Nasams, немецкие IRIS-T, S-300, французский Crotale», — рассказал собеседник. При этом он признал нехватку боеприпасов для названных систем.

По его словам, невозможно планировать военные действия при ежегодным производством 150-160 ракет Patriot, поскольку они используются за месяц. «Если мы дождемся осени, середины октября, то они (Российская армия — прим. «Ленты.ру») снова ударят по энергетической инфраструктуре. Это несомненно», — сказал источник.

Ранее советник президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киеву для защиты всей территории страны требуется 10-12 систем ПВО Patriot. Он предложил Западу «взять лист бумаги и решить», что дешевле, предоставить системы или получить замороженный конфликт на долгие годы.

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    Алевтина Запольская
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