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14:42, 28 июля 2023Бывший СССР

В офисе Зеленского назвали количество требуемых систем Patriot

Подоляк: Украине требуется 10-12 систем ПВО Patriot, чтобы покрыть всю страну

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Украине для защиты всей территории требуется 10-12 систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Такое количество назвал советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк, передает The Guardian.

«У нас не хватает современных зенитных комплексов, таких как Patriot, которые способны поражать российские ракеты последнего поколения "Оникс" и "Кинжал"», — заявил Подоляк. Он добавил, что дефицит ПВО означает, что Киев не может прикрыть все районы страны.

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    Алевтина Запольская
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