Рост цен в США ускорился впервые за 13 месяцев

В июле инфляция в США выросла впервые за 13 месяцев, достигнув 3,2%

По итогам июля потребительские цены в США увеличились на 3,2 процента по сравнению с показателем июля прошлого года, сообщил американский Минтруд. Впервые за 13 месяцев рост цен ускорился по сравнению с прошлым месяцем — в июне годовая инфляция составляла три процента.

Июльский показатель оказался лучше прогноза аналитиков. Минтруд объяснил ускорение инфляции в первую очередь ростом индекса цен на жилье — на него пришлось более 90 процентов всего роста индекса потребительских цен. Однако, как отмечает Financial Times, цены на жилье и арендная плата снижались в США в последние месяцы, но эта динамика пока не отразилась в данных по инфляции.

В июне прошлого года рост цен в США оказался максимальным за 40 лет — инфляция достигла 9,1 процента. Затем, благодаря усилиям Федеральной резервной системы США (аналога ЦБ), она начала замедляться. Чтобы обуздать рост цен, с начала 2022 года ФРС поднимала процентные ставки 11 раз, и в июле они выросли до 22-летнего максимума в 5,25-5,5 процента.

