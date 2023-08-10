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09:19, 11 августа 2023Экономика

Большинство россиян пожаловались на работу в выходные без оплаты

«Работа.ру»: 35 процентов россиян регулярно работают по выходным

Фото: Kaitlyn Baker / Unsplash

Большинство россиян перерабатывают во время дней отдыха — на выходных или в отпуске. Таковы результаты исследования сервиса по поиску работы и персонала «Работа.ру» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

35 процентов опрошенных рассказали о работе по выходным несколько раз в месяц, а каждый пятый респондент пожаловался, что занимается рабочими обязанностями почти каждые выходные. 18 процентов сообщили, что вынуждены перерабатывать таким образом только раз в полгода, а 12 процентов — один раз в год или реже. При этом 15 процентов россиян никогда не работают в выходные.

Почти половина (45 процентов) респондентов, которые берут работу на дом, заявили что компания не оплачивала им дополнительные рабочие часы. Денежную компенсацию за работу в выходные получали 34 процента опрошенных, а 22 процента получали оплату за сверхурочные время от времени.

Большинство (54 процента) россиян работает и в отпуске. Из них 38 процентов делали это несколько раз, а 16 процентов рассказали, что работают практически каждый отпуск. При этом компенсацию за отработанное в отпуске время не получили 58 процентов опрошенных, а регулярно получали за это денежное вознаграждение только 26 процентов.

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Среди причин работы в выходные самой популярной стала невозможность передать дела коллеге — о своей незаменимости на службе упомянули 56 процентов сотрудников. 38 процентов назвали недостаточное количество персонала и большой объем задач, приходящийся на каждого работника. 21 процент респондентов работает в отпуске или на выходных, чтобы повысить уровень дохода, а 17 процентов — из-за плохо выстроенных процессов планирования на работе.

Исследование было проведено в августе 2023 года. В опросе приняли участие более 3,5 тысячи россиян старше 18 лет из всех регионов страны.

Ранее результаты опроса сервиса SuperJob показали, что половина россиян систематически перерабатывает. При этом те, кто привык задерживаться на службе, в среднем превышают месячную норму рабочего времени на 31 процент. Аналитики также назвали профессии, представители которых чаще всего работают сверхурочно, среди них — маркетологи (73 процента), врачи (62 процента) и педагоги (38 процентов).

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