В России назвали способ удержать рубль от снижения

Депутат Делягин заявил о способности ЦБ удержать рубль от сильного снижения

Валютный рынок в России полностью зависит от решений Центробанка. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. Также депутат назвал необходимое для укрепления рубля условие.

«На валютном рынке курс определяется балансом спроса и предложения. Дело в том, что и спрос на валюту, и предложение валюты полностью определяется Банком России. Именно он определяет долю валютной выручки, которая обязательна к продаже», — объяснил Делягин.

Депутат напомнил, что в феврале 2022 года в России была введена обязательная 80-процентная продажа экспорта валютной выручки, в результате чего курс рубля укрепился вдвое.

«Сейчас у нас доля обязательной продажи валютной выручки равна нулю. Если бы Банк России захотел стабилизировать курс рубля, он бы ввел порядка 30-50 процентов продажи валютной выручки. Этого бы хватило для того, чтобы не допустить падения рубля даже до 90 рублей за доллар», — рассказал он.

При этом, по словам парламентария, количество рублей, которые приходят на валютный рынок, также определяются Банком России.

«Он осуществляет предоставление денег крупным российским банкам. Таким образом, шевеление рубля по отношению к доллару и евро — результат политики Банка России в чистом виде», — заключил Делягин.

9 августа в ходе торгов на Московской бирже курс рубля впервые с марта прошлого года поднялся до 97,48 рубля. Евро превысил 107 рублей, также достигнув очередного максимума. А юань поднялся до 13,5 рубля.

Таким образом, российская валюта обновила полутора годовые минимумы к основным мировым валютам.

