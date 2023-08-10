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20:10, 10 августа 2023Среда обитания

В Петербурге ограничат передвижение на электросамокатах

Новые ограничения для электросамокатов введут в Санкт-Петербурге

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Санкт-Петербурге введут новые ограничения для пользователей электросамокатов. Изменения предложил внести зампред комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков, передает «Фонтанка».

На электросамокатах полностью запретят передвигаться в Петергофе, парке Дубки в Сестрорецке и по Канонерскому тоннелю. Также предлагается ввести запрет на езду в восьми локациях, включая парк «Остров Фортов» и сквер Инчхон. Кроме того, будет ограничена допустимая скорость: до 15 километров в час на 93 участках улиц и до 10 километров в час на 6 участках.

На 25 улицах города нельзя будет парковать самокаты от сервисов кикшеринга, в число таких войдут территории у бюста Василия Жильцова и у памятника морякам-подводникам в Кронштадте. Новые правила появятся в информационных системах кикшерингов до 15 августа.

Ранее сообщалось, что в Москве захотели увеличить количество медленных зон для электросамокатов. В таких локациях скорость движения на сдаваемых в прокат электросамокатах автоматически снижается до 5-15 километров в час.

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    Александра Качан
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